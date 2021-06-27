4輪白車當2輪鑽遭夾擊側立 車主挨批：玩命關頭失敗版（取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

1輛白車疑似因超車未算好車速與距離，竟在跨越車道時，遭2車道的車輛「夾擊」，左車身當場被抬高，場面相當驚險，行車紀錄器曝光後網友們則笑稱「四輪當二輪鑽？」「台版玩命關頭失敗版」；而同樣是超車引起的車禍，另輛白色車因阻撓後方超車，竟當場停在路中間，遭後方大貨車追撞，後車箱擠壓變形。

臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1部行車紀錄器，1輛行駛在外車道的白色轎車，疑似為了超車，在準備行駛至中線道時，駕駛沒看到中線道已有車輛，再加上未算好距離與車速，導致車輛緊急回切至外車道時，剛好後方轎車反應不及，導致白車當場被左右2車夾擊，左側車身當場翹起，左後輪甚至仍在轉動。

有網友認為白車駕駛應該被A柱擋住視線，才沒有注意到中線道有車輛，其他網友則笑說「台版玩命關頭失敗版」、「肯定是汽車暴衝啦」、「跟右邊那台在擠啦，

大概又是一個前面不給超車的」、「四輪當二輪鑽？」「後輪還一直轉，是用尖叫煞車嗎」、「車與車的聯結」、「右邊的車應該全毀了」。

1輛白車為阻擋後方黑車超車，試圖與黑車併行，不過似乎是眼見情況不對，白車竟當場停在公路上，隨即遭到後方大貨車追撞。（圖／翻攝自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

白車阻撓後方車超車 遭追撞後車廂粉碎（取自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

而同樣疑似因超車導致的車禍意外，該臉書社團前幾日也有1段車禍影片，1輛白車為阻擋後方黑車超車，試圖與黑車併行，不過似乎是眼見情況不對，白車竟當場停在公路上，隨即遭到後方大貨車追撞，後車箱當場被擠壓粉碎，車身也被撞到外車道上。