香港財政司司長陳茂波27日表示，電子消費券計畫細節公布後，無論是港府、儲值支付工具營運商或大小商家，都積極說明詳情或推廣優惠。可以預期這種正向氣氛將帶動消費意願，有助於消費券計畫發揮乘數效應，更廣泛提振香港經濟。
香港信報報導，針對部分人對計畫仍存有疑問，陳茂波在網誌發文解釋，消費券雖然分期發放，但民眾不需要每期都登記，只需登記一次，就會分期收到消費券。
陳茂波指出，透過支付寶香港、WeChat PayHK或Tap＆Go領取消費券，不需要先把第一期消費券用完，才會獲發第二期，即使第一期未用完，第二期也會如期發放，民眾可將收到的消費券合併使用。無論是透過八達通或其他電子錢包收取消費券，交通支出也屬於認可的消費範疇。
陳茂波又指，銳意推動香港經濟朝數位方向轉型，鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務。陳茂波認為電子消費券計畫開展，促使消費者多使用電子錢包，未來會推動深化人行數位貨幣使用的研究，包括研究港元數位貨幣本土零售層面的應用，並與人行合作，針對數位人民幣在香港使用進行技術測試，為大陸和香港居民提供便捷的跨境支付服務。
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