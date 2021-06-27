大陸國家統計局27日公布，5月規模以上工業企業利潤總額人民幣（下同）8299.2億元，年增36.4％，比2019年同期增長44.6％，兩年平均增長20.2％。1～5月，規模以上工業企業利潤總額3.42兆元，年增83.4％，比2019年同期增長48％，兩年平均增長21.7％。

香港信報報導，1～5月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業利潤總額1.1兆元，年增1.5倍。股份制企業利潤總額2.41兆元，增長86.5％。外商及港澳台商投資企業利潤總額9394.4億元，增長80.8％。私營企業利潤總額1.02兆元，增長56.3％。

在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額與2020年相比增加，1個行業轉虧為盈，1個行業減虧，其中石油和天然氣開採業增長2.73倍。汽車製造業增長81.1％，通用設備製造業增長45.5％。石油、煤炭及其他燃料加工業由同期虧損轉為盈利。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，隨著統籌防疫和經濟社會發展成果持續鞏固，市場需求穩定恢復，工業企業經營狀況不斷改善，企業利潤持續穩定增長。近七成行業利潤與2020年相比增長，八成行業盈利超過2019年同期，原材料製造業利潤保持較快增長，醫藥等消費品製造業利潤增長明顯加快。