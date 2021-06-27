台南市1批依照「安心即時上工計畫」聘用的臨時人員，被安排到傳統菜市場執行量測體溫的防疫工作，身處高風險群聚場所，卻遲未施打疫苗，台灣民眾黨台南市黨部27日質疑台南市政府忽略這群防疫人員的工作安全。台南市經發局回應，首批人員已施打疫苗，第2批人員正造冊，施打疫苗前，已先發放防疫物資給予保護。

台南市「安心即時上工計畫」的部分臨時人員被台南市經發局安排到傳統市場量測體溫，有人反應，台南市有印度變種病毒案例足跡，自己在第1線工作已10天，卻遲遲未施打疫苗，擔心受到感染。

台灣民眾黨台南市黨部北區主任江明宗質疑市府將這批臨時人員置於高風險場所而不顧。

江明宗抨擊台南市政府將大批辦公人員列為第2類防疫對象，這些內勤員工陸續完成疫苗施打，實際被安排在菜市場前線防疫的臨時人員，卻遲遲等無疫苗，曝露在高風險環境，對染疫感到恐懼。

台南市經發局表示，這批安排在特定場所執行防疫工作的臨時人員，分成兩梯次，首批約50人已完成疫苗接種，第2梯次人數約200人，因為人數較多還在造冊中，市府已提供口罩、眼罩與手套等防疫物資，讓這群協助防疫人員在接種疫苗之前，可有整套保護工具。

江明宗表示，市府將協助防疫的臨時人員長時間曝露在高群聚的傳統市場中，竟缺乏疫苗保護，染疫風險提高，應盡快給予前線支援人員接種疫苗。