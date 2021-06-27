中央流行疫情中心今天公布國內新增88例本土確診個案，並新增9例死亡，其中3名死亡個案出現住院採檢陰轉陽，其中一名患者住院20多天後死亡，外界質疑是院內感染，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名70多歲男性，本身有慢性阻塞肺病，是在院內接觸確診者，並非院內確診。另外還有一名80多歲女性，死後才確診，為國內第二位有肺栓塞的確診死亡者。

今天新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。在今天死亡個案中，案14541，是一位80多歲女性死後確診。

羅一鈞說，這名女性於6月22日出現發燒症狀，本身有巴金森氏症、心臟病，透過胸部X光檢查有發現異常，在6月23日一採PCR陰性、6月24日二採PCR陽性，另外出現意識不清、呼吸衰竭、酸中毒、血壓低下等情形，由於個案於電腦斷層有疑似肺栓塞，會再請台大張上淳教授的團隊進行死因判定。羅一鈞補充，第一例肺栓塞是6月17日的案2208，今天這是第二例。

而今天共有3位死亡個案出現住院採檢陰轉陽情況，其中一名70多歲男性，5月15日就住院，5月29日確診，並於6月24日死亡，是否為院內感染，羅一鈞表示，這名男性本身有慢性阻塞肺病，是在院內接觸確診者。

其他2位本身家庭有其他確診案例，在住院第一次採檢都是陰性，後來才轉為陽性，仍認為是接觸家人後潛伏期間住院，後來轉陽性，不幸病情惡化過世。