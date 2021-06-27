中市公布衛生所、快打站預約登記流程，主要以「兩日前公告站點、一日前預約並隨機排序、當日視現場殘劑量聯絡施打」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市公布疫苗殘劑接種三公原則：公平施打、預約公開、名單公布。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

配合中央公布每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打之最新指引，中市也在27日公布衛生所、快打站預約登記流程，主要是以「兩日前公告站點、一日前預約並隨機排序、當日視現場殘劑量聯絡施打」，相關資訊都會在「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」公告，該資訊網預計於6月28日公告。

台中市繼26日提出疫苗殘劑施打公平、預約公開、名單公布之「三公原則」，27日在中市流行疫情指揮中心線上記者會公布將成立「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」，目前規劃三階段來執行，這三階段分別是：公告站點、開放預約、通知施打。

吳皇昇說，第一階段，於開放殘劑施打前兩日公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類；第二階段，在施打前一日上午9點至下午1點開放有意願的民眾登記預約，該日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，同時以簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意。

第三階段則是在施打當日各站點指揮官將依現場實際的殘劑數量按序位電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

吳皇昇指出，依目前中央規定需年滿18歲才能施打疫苗，為避免佔用名額，於開放預約期間符合資格民眾每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準，市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性；另配合疫苗開封時效，民眾若於施打當日接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到，民眾進行線上預約候補時，應該就施打日期及可就近前往的施打站點來評估登記。

吳皇昇補充，「台中市新冠疫苗殘劑施打資訊網」預計於6月28日正式上線，其公告提供的預約施打站點以台中市轄內衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則應遵照中央發佈之指引及市府衛生局規定為民眾施打。