基隆市長林右昌購買200箱芒果挺屏東。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天無新增本土確診個案，目前居家隔離175人、住院治療57人，全市病例數累計300例，市長林右昌表示，這是5月中旬本土疫情爆發以來第一次「嘉玲」，他提及，現在屏東正對抗Delta病毒，將購買200箱芒果挺果農。

林右昌指出，5月中旬本土疫情爆發以來，第一次沒有確診案例，也是北北基桃首都生活圈第一個無確診案例的城市，要感謝市民的配合，以及醫護防疫人員在前線辛苦付出，成果屬於大家的，他也希望符合施打疫苗者，能盡速接種，產生保護力。

林右昌進一步公布，首波莫德納疫苗將針對高齡長者優先施打，7月3日、4日提供75歲以上（原住民65歲以上）還未接種疫苗的長輩，總計1萬4088人；7月5日、6日開放72歲至74歲（原住民62歲至64歲），總計9080人，皆分為上、下午6個時段。

此外，林右昌提及，防疫一體、同島一命，前陣子基隆防疫相當辛苦，屏東縣長潘孟安特別送一箱芒果加油打氣，而現在屏東正努力對抗Delta病毒，為用實際行動相挺，市府將購買200箱芒果挺枋山，支持所有農民，他也呼籲，Delta病毒的傳染力更高，再次強調符合優先施打疫苗的民眾，盡速接種。