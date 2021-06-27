印度Delta變種病毒入侵屏東枋山鄉，而因傳染性強，知名醫師潘建志呼籲「屏東升四級警戒，2村至少封城2周」，並強調不能再堅守舊思維，要有面對全新病毒的態度，對此，屏東縣長潘孟安稍早回應稱，「雙北疫情大爆發也沒封城」。

潘孟安說，不管是專業醫事人員、還是村民的建議，都很謝謝大家寶貴的意見，但封城封村是需要審慎評估的，雙北疫情大爆發時也沒有封城，因此他相信在強化警戒下，沒有封村的考慮，封港、善餘2村民這陣子就安心宅在家，縣府會配發民生物資，不用擔心，此外配合篩檢打疫苗，相信能度過難關。