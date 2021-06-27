富邦悍將陳凱倫上月公布自己即將再度當爸，老婆第二胎的預產期將在11月中，27日他在透過IG直播舉辦「性別趴」，除了確定湊成「好」字外，更帶來雙胞胎的好消息，直接晉升「三寶爸」。

33歲的陳凱倫2013年就結婚，但卻等了6年才求子成功，兒子「哈哈」目前已經一歲多，上月公布老婆再度懷孕喜訊，在昨天接受產檢後決定在今天公布性別。

此次性別趴，陳凱倫要將裝有答案的球擊破，若出現的色粉是粉紅色即為女生，藍色則為男生，並由老婆拋球給陳凱倫打擊，球擊破後粉紅色色粉飄出，確定第二胎為女兒，湊成「好」字的夫妻倆也開心相擁。

不過就在大家以為性別趴就此結束，沒想到陳凱倫竟然說：「不然再打一次好了！」也讓大家一頭霧水，隨後他燦笑跟大家報吿好消息，「因為是雙胞胎啦！」又要大家再猜一次性別。

第2次打擊同樣又是粉色色粉飄出，確定是兩位女孩，陳凱倫一口氣將晉升「三寶爸」，他說：「第二胎來得太快，也因為已經有了兒子，確定懷孕後就一直祈禱是女生，產檢時也特別跟醫生說不要告知性別。」

陳凱倫表示，這胎是自然受孕，目前老婆懷孕已經5個月，「現在知道性別後現在非常興奮，整個起雞皮疙瘩，謝謝上天給我機會變成三寶爸。」