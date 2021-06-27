每個人到了新環境，難免都會因為陌生而害羞，但有些人卻天生活潑，交際手腕一流，即使剛認識也能迅速融入他人。搜狐網命理專欄點名，雙魚座、獅子座、天秤座最人來瘋，總能在短時間內和新朋友混熟，非常愛結交朋友。

▍1.雙魚座

雙魚座的人個性溫柔，光是第一印象就給人很好相處的感覺，即使內心有點害羞，但他們依舊可以在很短的時間內迅速投入新團體，因為雙魚座很愛結交朋友，他們不想讓自己侷限在一個圈子當中，加上天生對人沒有防線，與人相處也很真誠，所以朋友圈自然很廣。

▍2.獅子座

獅子座天生直率大方，不是一個做作的人，只要是可以聊得來的人，他們就會多去交流，容易在很短時間內跟別人變得熱絡，因此他們朋友很多，總給人痛快瀟灑的印象。獅子座的人對每份感情都很重視，他們會毫無保留地把自己的秘密一一傾訴給朋友聽，也會同時挖掘對方的心事，是出了名的社交達人。

▍3.天秤座

天秤座的人天性樂觀，待人溫和、有禮貌，交際能力很強，能在短時間內就跟新朋友聊開，因為他們不想浪費任何可以跟大家變熟的機會。在與人交流時，天秤座比較喜歡分享自己的生活，透過先剖析自我來拉近距離，同時也願意傾聽他人，展現親切貼心的一面，所以每個人都會覺得天秤座很好相處。