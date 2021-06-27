宜蘭縣政府今天新增案14333足跡，因該案疫調不實，縣府決定開罰。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（27日）無新增確診個案，累積確診人數為96人，但縣府在防疫記者會指出，6月23日確診的案14333新增足跡，該案因疫調不實，對於足跡沒有全然吐實，「有可能造成疫情管制上的漏洞。」將依《傳染病防治法》開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

案14333是年約30多歲的大陸籍女性，她從事八大行業卡拉OK伴唱業，因5月13日宜蘭縣八大行業暫停營業，她前往新竹縣約半個月，6月16日回宜蘭後，要回大陸因護照過期，遂向移民署投案，因離境須檢驗報告，她自費採檢後為陽性。

宜蘭縣長林姿妙表示，該案調查足跡過程有點困難，並沒有確實交代足跡，因此決定開罰，縣府也在警政單位的合作下，經過連日調查恢復足跡原貌。

縣府公布案14333新增足跡，6月15日下午2時20分至2時50分新月廣場1樓，同日晚間11時10分至11時25分7-ELEVEN心蓮門市，6月18日上午8時20分至10時40分宜蘭素顏美妝繡SPA館。

衛生局長徐迺維表示，案14333有些足跡實在沒有理由不講，因為該案停留很短的地點有講，停留很長時間卻不講，意圖規避調查因此予以開罰，但目前沒有明顯證據該案有違反停業令；除了新竹縣的友人確診外，目前接觸者都是陰性，縣府持續觀察居家隔離者的後續變化。