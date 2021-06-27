疫苗接種可能發生的副作用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣3波長者接種率僅2成，衛生局拿交通事故的風險和接種疫苗發生的副作用來比較、說明。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府與敏盛醫療集團盛弘醫藥公司簽署MOU，委託購買65萬劑WHO認證的疫苗，24日正式向食藥署送件申請採購，鑑於Delta變種病毒入侵，疫情越顯嚴峻，疫苗迫切性隨之提升，由於鴻海與台積電25日獲中央授權採購疫苗後，縣長徐榛蔚籲請中央能儘速授權予慈濟基金會與盛弘醫藥公司，中央地方齊心合作，「1＋1＞2」戰勝病毒。

花蓮今天維持零確診，不過因Delta變異病毒在屏東現蹤，人心惶惶，徐榛蔚一開始也在記者會上先替屏東縣政府加油後，再向花蓮民眾喊話，這段期間必須要提升防疫警覺心，也要提高疫苗接種率，縣內開放3波長者接種，施打率僅2成，「非常低」，待莫德納7月初配發花蓮後，請長者與第1到5類尚未接種對象務必盡快預約接種。

國人對疫苗急迫性高，礙於疫苗量不足，很多職業別與族群現階段尚無法接種，徐榛蔚指出，隨著Delta變異病毒出現，美國已有第3劑增劑疫苗的接種規劃，她呼籲中央必須超前部署，不要重蹈連第一劑都還沒施打的亂象，中央地方一條心，繼鴻海、台積電得到政府授權，希望中央能趕緊授權給已送件完備的團體，讓購採購工作得以延續，大家齊心合作，1＋1＞2的力量戰勝病毒。

徐榛蔚表示，目前和盛弘醫藥公司簽署MOU的內容為，只要符合WHO認證的4種優質疫苗，縣府都同意授權，不過還是傾向防疫力最高的BNT／輝瑞疫苗。

由於目前長者接種疫苗意願低迷，衛生局長朱家祥拿交通事故的風險來說明，在台灣，騎車造成死亡機率是百萬分之37，目前研究指出，AZ疫苗發生血栓的機率為百萬分之10，莫德納疫苗發生心肌炎的機率則是百萬分之5.16，相比之下，「打疫苗比騎機車更安全」。

朱家祥說，雖然研究指出AZ疫苗發生血栓的機率是百萬分之10，不過韓國則是百萬分之0.3，罕見副作用可能和種族、體質有關，但目前在亞洲發生率極低，且常見副作用發生率也比BNT／輝瑞、莫德納低，不過這3種疫苗對於重症的保護效果都非常好，打疫苗絕對利大於弊。