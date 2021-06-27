桃園市中壢某食品工廠群聚又擴大，桃園27日3本土案例，都與食品工廠群聚指標個案13091有關。桃園市衛生局長王文彥說明，指標個案的朋友生活複雜、習慣多元，也產生疫調困難，所幸警政協助，3親友居隔期滿，雖沒症狀，但採檢確診。

王文彥說明，案13091於6月14日確診，他家庭連他共8人確診，因有3親人在中壢某食品工廠上班，又傳給1職場同事。另指標個案朋友多，生活比較複雜、習慣多元，也產生疫調上的困難，所幸警政協助，找出指標個案的接觸的朋友，並匡列居家隔離，因隔離期滿，雖然沒有症狀，但採檢確診，目前該群聚累計20人確診。

至於國軍桃園總醫院27日則是0確診，王文彥說，又採檢200人不過都是陰性，27、28日也會把醫院其他病患移到其他醫院，讓醫院得以完整清消。

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