美女主播房業涵因外型甜美，經常登上PPT表特版，昨（26日）房業涵在社群發文表示，最近的工作心情，才播報完印度變種病毒的傳播力，卻不少民眾跑到山上遊玩，讓她覺得相當諷刺。她坦言：「短期的忘記自由，才能迎來真正的解封。」

主播房業涵昨（ 26日）在臉書上，感慨萬千表示：「今天播完新聞，我們不想發生的事情，還是發生了！剛播完Delta傳播力有多強，諷刺的是下一則新聞，其他縣市的民眾，跑去日月潭放風、山上踏青玩遊，部分景點都出現了人潮與車潮，為了購買冰與伴手禮而大排長龍。」

房業涵坦言表示：「原本都在期盼7月12號能夠如期解封，沒想到隨著確診病例數降到2位數，Delta印度變種病毒，卻在此時入侵社區，宛如一顆巨石硬生生砸下，掩埋了希望。」當初從祕魯回台灣居家檢疫的祖孫，身上帶著印度變種病毒，6月11號確診，過了15天的時間，他們已傳染給鄰居、親友、司機等等相關生活接觸者。

主播房業涵在臉書上呼籲大家：「身為新聞工作者，在疫情嚴峻時刻，能夠做的就是傳遞正確資訊，團結防疫並解決困境，每天在私人臉書努力地煮菜、料理，都在勸誡大家，其實待在家有『多好玩？』更忍住不要回鄉、不要放棄希望，要為心境轉念。」三級警戒，如同你我所不想看見地不斷地延長，我們都在等待著黎明出現。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922