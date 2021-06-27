袁子芸第一次到東寶攝影所與哥吉拉雕像合照。（祖與占影像製作提供）

袁子芸首次參與日本電影，在改編自村上春樹短篇小說的《Drive My Car》中，飾演一位女演員，母語是中文及英文，在角色背景設定上與她自身有許多相似之處。開拍前的排練在東京的東寶攝影所（TOHO STUDIOS），袁子芸一看到門口的哥吉拉雕像、以及黑澤明導演《七武士》的印刷牆，馬上回想起從小看的許多電影、動畫都是東寶製作，讓第一次去到那的她看得目不轉睛、興奮不已。

該片由甫獲柏林影展銀熊獎的日本導演濱口龍介執導，西島秀俊、三浦透子、岡田將生主演，袁子芸表示開拍第一天相當緊張，第一場就是跟岡田將生有十分近距離接觸的戲，當時午餐放飯時間稍微延遲，大家肚子都有點餓，沒想到在最安靜的瞬間，岡田的肚子竟然咕嚕叫了一聲，當下2人都很專業的繼續演出，等導演一喊卡之後才忍不住大笑出來，連岡田本人也笑著表示不好意思，但也因為這樣的插曲，沖淡了第一天拍攝的緊張和陌生感，瞬間拉近了彼此之間的距離。

而男主角西島秀俊，袁子芸形容第一次跟他一起讀本的時候，因為以往看過許多西島的作品，原本覺得他會是比較有距離感大明星，沒想到西島一來完全沒有架子、十分親切，後續拍攝和相處的過程中，更發現他是個大暖男；某天來自海外的演員們殺青，相約要去慶祝，但西島隔天一早還有戲沒辦法跟大家一起去，於是便私下交代製片說他想請大家吃飯，請製片代他招待大家好好去玩，無論是工作或私下都很照顧大家的西島，從此之後便被劇組暱稱為「西島Aniki（日文「大哥」之意）」。

聊到和濱口導演合作的感想，袁子芸覺得導演有一種魔力，讓演員不自覺地非常信任他，雖然拍攝時間不長、演員們也來自世界各地，但整個過程劇組都十分有凝聚力，氣氛也非常融洽，以至於殺青的時候大家都哭成一片，連導演和製片這些大男生們也都流下不捨的眼淚。近日電影傳出入圍坎城影展的好消息，袁子芸得知時相當開心激動，也笑說劇組的群組快要暴動了，雖然很希望能和劇組團隊聚在一起慶祝，卻因大家都在不同的地方，又正值疫情期間，只能在透過通訊軟體在群組中互相道賀，期待能在坎城影展奪得好成績。

《Drive My Car》藉由一名想要尋找亡妻生前外遇對象的舞台劇演員與他沈默寡言的女司機間的對話，描繪出他們的故事與情感，將於8月20日於日本上映。（劇照提供_©2021 Culture Entertainment Bitters End Nekojarashi Quaras NIPPON SHUPPAN HANBAI Bungeishunju L’ESPACE VISION C&I The Asahi Shimbun Company）