南投縣府疫情記者會公布新個案足跡。（陳淑芬翻攝）

南投縣府疫情記者會公布新個案足跡。（陳淑芬翻攝）

南投縣府新冠疫情記者會今天公布2名新增案例源自彰化民俗活動傳染鏈，竹山鎮1所學校的55歲男教職員工確診，今天緊急針對學校教職員工、廚工及19名學生等94人進行快篩及PCR專案篩檢，皆為陰性。另外，匡列男教職員工的接觸史仍待中央公布確診，已匡列4名接觸者進行PCR檢測，其中3人的結果為陰性。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，今天公布的2個案都是源自彰化縣「民俗信仰活動」傳染鏈，這名男教職員（案14713）昨天自行前往衛生局辦理竹山鎮社區篩檢站進行快篩採檢為陽性，經通知前往醫院進行核酸（PCR）檢測，檢測結果為陽性，今天確診為新冠肺炎，他有咳嗽、流鼻水及發燒等症狀，已送往醫院收治治療。

黃昭郎表示，為確保校園安全，衛生局今天上午在竹山鎮針對期間到校進行專案篩檢，包括教職員工、廚工及19名學生等共94人，經採快篩及PCR兩項採檢措施，快篩皆為陰性，等待PCR檢測報告。此外並匡列接觸者14人，包括同住者3人、學校接觸者3人及食材供應商及維修廠商7人，其中，1名63歲女廚工（未編案）PCR檢測結果為陽性，目前在醫院收治治療，已呈報中央疫情指揮中心，須待正式公告確診。

衛生局疫調，匡列女廚工接觸者4人，包括學校3名廚工及1名健行友人，3名廚工PCR檢測結果陰性；友人仍待檢測結果。女廚工曾有公共場所活動史有投55線、台中銀行竹山分行門口ATM提款機。