印度變種Delta變異株來勢洶洶，但政府僅列7個高風險國家入境時要求普篩，遭新北市長侯友宜開轟中央防疫政策，痛批「邊境防疫只做半套」，反遭綠委批假先知，並稱指揮中心早就宣佈入境者全部要隔離、PCR篩檢2次。國民黨台北市議員游淑慧反批，這次的新規定，網友、侯市長跟專家並不是在爭論「有沒有篩」，而是篩幾次，以及高危國家的選擇。

據衛福部的新規定，高危國家，入境後進檢疫所前，就要先篩一次（入境篩）。檢疫期滿再篩（期滿篩），等於兩次篩檢；來自其他國家旅客，直接到防疫旅館隔離，檢疫期滿只要做一次期滿篩。游淑慧今在臉書坦言，但自己不懂，幹嘛多給病毒14天的機會？全部都採「入境即篩、期滿再篩」不好嗎？

游淑慧直言，目前很多國家都已被Delta病毒入侵，其實不只衛福部選的7個國家，而且那7個國家來台航班很少，且防疫旅館也同樣有傳播風險，別忘了桃園諾富特事件，因為房務人員會接觸住宿者的床單、垃圾和食物的收納，另很多防疫旅館，還是有做一般客人的營業（分樓層）。如果正常住進防疫旅館，14天後才被篩出，「也是代誌大調」。

其次，游淑慧直言，高危的選擇，除了看該國的盛行率，也要看該國和台灣來往頻繁度。假設A國國內新增病例有60％是Delta病毒，但它來台灣的班機，一週僅一班10人入境。而B國國內新增病例有30％是Delta病毒，但來往台灣密切，一週有30個航班、1000人入境，她請問，哪個國家帶給台灣的風險大？

游淑慧感嘆，防疫，涉及科學、醫學、統計和可行性等多層面，只有台灣，把政治的因素放到極大，真的不要什麼都扯藍綠，動不動就想要打臉誰，自己記得上週，有個側翼網軍在網路帶風向，「屏東人最倒霉，連續15天加0，還要陪雙北三級」，但兩天後屏東就出現Delta病毒病例，游稱，「大家都不想見，也都很害怕，但病毒就是這樣的不可測」。