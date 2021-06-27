Delta變異株入侵屏東社區，中央疫情指揮中心今天表示，「秘魯返台祖孫」感染案確診的12人中，有8例確認感染Delta病毒株。不過有網友質疑，跟祕魯祖孫搭同班飛機的乘客跟機組人員難道都沒事嗎？藥師林士峰也質疑，同機乘客下機採檢後，他們又分別在哪個縣市居家隔離？

藥師林士峰。(圖/摘自 林士峰臉書)

屏東爆發Delta變種病毒社區感染，源頭為自秘魯返台的案13332、13333祖孫2人，隨後傳染給鄰居與其家人3人(案14407~14409)與白牌車司機(案14298)，縣府近日也緊急增設篩檢站，枋山鄉楓港、善餘兩村擴大篩檢，商店與市場停業3天。

潘孟安26日表示，病毒都是自境外進入，強調病毒不會從屏東土裡長出來，也不會從天上掉下來，但會盡全力防堵，目前也沒有封城、封村計畫，呼籲網友不要獵巫、散布不實言論。並於今(27日)再度指出，屏東縣自5/21起累計44例，目前匡列104人轉送集中檢疫所採檢並居家隔離，檢疫所有醫療團隊隨時留意健康情況，屏東縣政府嚴格落實防疫，會嚴密監控後續疫情，將隨疫調滾動式修正。

藥師林士峰27日質疑，這一對秘魯回國確診的祖孫，下飛機後一路到屏東居家檢疫，那與他們同機的乘客、機組人員，採檢後都沒事嗎？他們又分別在哪個縣市居家隔離？

【屏東6/27新增1例，公共場所足跡公佈！】 案14734(73歲男性)住院前PCR檢測確診，目前疫調未與先前枋山群聚感染確診者直接接觸過，另有其北部親友曾南下探視，感染源正由衛生局擴大疫調相關接觸者匡列，並採樣送中央流行疫情指揮中心進行... 由潘孟安發佈於 2021年6月27日 星期日