哥倫比亞總統伊凡·杜克(Iván Duque)表示，上周五，他與幾名高級官員乘坐直升機前往與委內瑞拉接壤的卡塔通博(Catatumbo)南部地區，結果遭到連串的槍彈襲擊，直升機身上留下好幾個彈孔，所幸機上乘員沒有因此受傷。這是一起罕見的直接襲擊總統專機的事件。

美聯社報導，杜克總統說，槍擊沒有造成人員傷害，包括他本人、國防部長莫拉諾(Diego Molano)、內政部長帕拉西歐斯( Daniel Palacios)，和北桑坦德州州長塞拉諾(Silvano Serrano)每個人都沒事，請大家放心。

哥倫比亞總統杜克(中立者)，兩邊是內政部者帕拉西歐斯(左)，與國防部長莫拉諾(右)。(圖/美聯社)

隨後總統府發布的一段影片，揭露這架總統直升機上有幾個彈孔。而杜克也讚許直升機的堅固可靠，「防止了致命的事情發生。」

不過，杜克沒有說明襲擊發生的準確時間，他也沒有認定是誰發動襲擊。但是，在當地確實有好幾個武裝團體，包括叛軍游擊隊，恐怖組織，或是黑幫集團。

杜克表示，這場「懦夫的襲擊」不會阻止他停止打擊販毒、恐怖主義的決心，他強調「哥倫比亞政府會直面任何犯罪集團，我們不受任何威脅。」

在 6 月 14 日，哥倫比亞北部的庫庫塔(Cúcuta)，一處軍事基地發生汽車炸彈襲擊，造成 36 名軍人和平民受傷後，使得庫庫塔進入警報升級狀態。哥倫比亞當局尚未確認這次襲擊的幕後黑手是誰，但表示他們懷疑是已解散的哥倫比亞革命游擊隊，或是「民族解放陣線」，他們是現任政府的反對者。不過，民族解放陣線否認襲擊與他們有關。