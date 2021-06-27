台北市長柯文哲稍早在臉書發文指出，一位枋寮鄉居民確診，可能感染Delta病毒，且該個案與台北市民有過近距離接觸，對此，屏縣府回應道，「枋山與枋寮是不同的鄉」，且該確診檢體27日才送基因比對，尚未獲回覆，不知台北市政府的資訊來源。

柯文哲下午在臉書寫道，「台北市衛生局在今天上午10點，接到疾管署台北區管中心通知，一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸。

此貼文一出後，立即引起熱議，但屏縣府也馬上做出2點回應打臉柯文哲，縣府說，第一，枋山跟枋寮是不同的鄉，第二，枋寮個案檢體今天才剛送中央做基因比對中，尚未獲得回覆，不了解台北市政府的資訊來源。

隨後柯文哲貼文改成，「台北市衛生局在今天上午10點，接到疾管署台北區管中心通知，一位枋寮鄉居民確診，這名個案與枋山鄉數名群聚個案皆曾到過枋寮醫院急診，可能感染Delta病毒，這名個案與兩位台北市民有過近距離的接觸」。

對此，屏縣府說，案14734（枋寮個案）跟案14409（枋山個案）在枋寮醫院的足跡有重疊一天，但案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間。