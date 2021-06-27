全台新冠疫情確診數連日都在二位數，但屏東枋山爆發傳播力更驚人的Detla群聚，一度傳出秘魯返國的祖孫返國搭的防疫計程車其司機為台中人，對此台中市衛生局表示，經查司機為新北市人。

台中市衛生局長曾梓展表示，經與桃園衛生局連繫，這對祖孫從秘魯返國時，在桃園機場叫了防疫計程車搭返屏東，該司機是新北市人，並非台中人。

曾梓展也強調，因為Detla病毒傳播力相當強，台中市也相當關注屏東這些群聚案，但經與疾管署高高屏分局人員連繫，目前12名確診者的接觸者都已被匡列居家隔離，都沒有台中市人，至於其接觸者的接觸者或家人是否有台中人，中市也密切注意中。

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