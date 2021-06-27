北農爆發群聚感染，宜蘭縣政府為南方澳魚市場工作人員篩檢，今天（27日）公布篩檢結果，以快篩和PCR同時進行，篩檢301人，有1人快篩陽性，經PCR篩檢確認是陰性，其餘人員PCR皆為陰性。

屏東爆發印度變種病毒群聚感染，宜蘭縣政府農業處指出，近期並沒有屏東籍漁船靠港，是否比照北農模式要快篩證明才能進港，縣府會跟漁業署、岸巡等單位討論。衛生局長徐迺維表示，防範印度變種病毒必須是全國一致性，縣府會隨時注意，用精準疫調、擴大篩檢來防範。

徐迺維表示，目前已施打疫苗人數占全體縣民的7.33％，已施打疫苗殘劑有47人，施打殘劑者之後會以正規方式施打第2劑，不用等到有殘劑才打第2劑。

警方指出，26日下午卻有一名男子前往礁溪鄉五峰旗風景區，礁溪警方巡邏時發現該名男子無視風景區公告，擅自進入管制區遊玩，礁溪警方蒐證後依傳染病防治法函報縣府裁罰。

警察局長廖材楨表示，警方已經針對縣內15處傳統市場、公告禁止的風景區、海域等區域，責成各分局加強勤務規畫與宣導、取締工作，呼籲民眾少外出、不群聚，警方會針對各重點區域增加巡邏密度、強化見警率、加強稽查。