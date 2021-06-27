余秉諺、曾智希《天之驕女》飾演夫妻。（三立提供）

余秉諺日前拍戲時手指濺血。（三立提供）

余秉諺去年拍攝三立八點台劇《天之驕女》期間，因額頭撞到自家玻璃門而縫了好幾針，前幾日因劇情所需，他激動用手將桌上的玻璃杯全掃落地，不料戒指敲到玻璃杯導致杯子破裂，手指流血受傷的他仍敬業把那場戲拍完，才讓工作人員包紮，他則安慰自己是「遇血則發」。

余秉諺劇中投資失利被騙了40億元，飾演他老婆的曾智希就在社群發問：「如果老公欠債40億，你們會選擇離婚還是陪他一起面對？」有網友表示「當然是選陳志強飾演的織田拓海，專情、溫柔又多金的霸總，40億元對他來說小CASE。」身為陳志強戲外正牌女友的她，對這個創意答案哈哈大笑：「如果現實生活中真有這樣的人，我一定馬上拋棄正彥，投向拓海的懷抱。」

曾智希偏愛有事業心的另一半，她喜歡崇拜一個人的感覺，也喜歡兩人一起進步成長，不能接受每天只談情說愛，但笑說前提還是必須把她放在第一位。她自認個性和角色很像，從小就很叛逆，越阻止她的事情就越會去做，國中時期成績很好，但很愛跟老師爭辯，常把老師氣得七竅生煙，於是老師請家長把她帶回家管教一個禮拜，她現在回想起來笑說：「是個很特別的經驗，當時覺得不用上課好開心。」

結婚8年的余秉諺，依過來人的經驗表示無論是投資亦或置產，金額是40元還是40億，只要「用到錢」就一定要先跟老婆報備或討論，因為老婆在意的是互相尊重，他透露有次收工回家，在路上買了小點心墊肚子，回到家被老婆發現便問他：「你為什麼不也問我一下呢？說不定我也會想吃呀！」從那次之後他就算只買杯咖啡，也會貼心詢問老婆：「要不要順便幫妳帶點什麼？」新好男人的形象展露無遺。

近日劇情高潮迭起，黃少祺不捨女兒曾智希跟著負債40億的余秉諺吃苦，出手教訓女婿，夾在中間的曾智希以死相逼，黃少祺無奈只好放過女婿，對此，曾智希表示自己還沒有發生過夾在親情與愛情間讓她左右為難的情況，但曾經遇過家人不喜歡某任男友的經驗，當下她會試著讓男友去表現，並多說男友的好話，但若還是無法得到家人的認同，她笑說：「解決的方法就是不要帶男友回家。」

余秉諺的老婆王依蕾投身直播事業，疫情期間體恤老公與劇組，於是送給每人酒精防疫筆，希望大家都能保護好自己，然而當余秉諺發送給劇組同仁時，才得知謝承均已購買一批先送給工作人員，讓余秉諺相當感動他的支持與貼心。

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