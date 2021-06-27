劉嘉玲、梁朝偉是演藝圈著名的模範夫妻，小倆口在2008年步入禮堂、結婚13年，感情恩愛如一日，而今（27日）是梁朝偉的59歲生日，劉嘉玲中午就在各社群媒體曬梁朝偉帥照，並甜喊：「生日快樂」。

影帝梁朝偉首度進軍好萊塢的作品《尚氣與十環幫傳奇》，在日前釋出預告，梁朝偉戲份吃重，表現讓外界很期待，而梁朝偉接著在今天喜迎59歲生日，與他牽手13年的嬌妻劉嘉玲今則曬出「老婆視角」的梁朝偉帥照，並還發文甜喊：「生日快樂」，只見梁朝偉單手捧著臉頰、對著鏡頭露出笑容，雖然梁朝偉眼角冒出魚尾紋，但他仍維持男神帥氣的高顏值和熟男魅力，梁朝偉凍齡模樣相當不科學，而桌上擺著巨型壽桃和紅杯，看起來應是在梁朝偉的慶生活動上拍攝。

梁朝偉內斂、話不多，劉嘉玲個性活潑、愛熱鬧，一路上很多人不看好這段婚姻，不過兩人以行動向外界證明，劉嘉玲和梁朝偉從交往到結婚，至今已攜手走過30個年頭，劉嘉玲不僅是梁朝偉的妻子，還是他的經紀人，對此，劉嘉玲日前則坦言，和梁朝偉工作難免有爭執、意見分歧，但多數的情況下，都是劉嘉玲讓著梁朝偉，她也感性說：「因為我想保護像他這樣很優秀的演員，因為他不擅跟人家打交道、溝通」，因此，劉嘉玲想為梁朝偉打開這扇窗。

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