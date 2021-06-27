新北接種疫苗後死亡案件27日增2例，包括烏來與板橋各有1例，都患有慢性疾病，新北衛生局表示，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
今日通報案件，烏來區通報86歲男性身患多重慢性病，6月15日上午接種，16至25日正常作息，26日上午9時死亡。
板橋區通報99歲男性身患有高血壓疾病，6月16日接種，17日到25日出現嗜睡及精神不振，26日凌晨死亡。
新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共 52例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
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