《美麗島電子報》6月民調出爐，總統蔡英文在施政滿意度上進入死亡交叉。台南市議員謝龍介指出，民進黨有感受到民意壓力，所以他看好這波民間採購的疫苗能進來，因為能幫蔡政府化解民意壓力，他更指出，蔡政府基於避免跛腳的政治考量，不會撤換疫情指揮中心指揮官，同時謝龍介也批評衛福部長陳時中，指他曖昧的一句話，成為蔡英文滿意度下跌的關鍵。

吳子嘉25日搶先在政論節目《關鍵時刻》公布民調結果，結果顯示，信任蔡英文的民眾有48.3％，不信任蔡英文的民眾有46.3；但是滿意蔡英文執政表現者為47.6％，不滿意蔡英文執政表現者為49.1％，

對此，謝龍介26在政論節目《國民大會》中(節目影片1:10:00處開始)表示，蔡政府開放讓郭董和台積電買疫苗，不可能不進來，因為當時台灣民意怒火，民進黨有感受到，因此讓這批疫苗進來，可以幫蔡英文化解很多民意壓力。

謝龍介指出，現在的民調，滿意和不滿意卻呈現五五波，其實已經很漏氣，因為她有主場優勢，而且還帶了那麼多啦啦隊，在這種優勢下還打成五五波，主場優勢幾乎喪失殆盡，當台積電、鴻海採購的各500萬劑進來，就能消解民怨壓力。

謝龍介分析，蔡政府布局布的很遠，且也是有政治考量，不要讓支持度掉太快，不要太快跛腳，所以遲遲不願意換指揮官和行政院團隊，「因為一換的話，假如是新的，比如閃尿換閃屎，等於沒換，如果換賴清德甚至鄭文燦，新的繼承人出來，當下蔡英文就會變跛腳」，但他也認為看現在的民調，蔡英文未必會輸。

不過，謝龍介認為，慈濟還有其他團體要再買疫苗進來可能就有困難，就像陳時中講的，再進來會有困擾(一次太多單位進行採購，會引發困擾)，「什麼困擾講一下啦」，並指陳時中講這種話已經引起民眾不滿，甚至有人向謝龍介反映，「龍介，是有什麼困擾，人家要多買一些回來給我們打，是有什麼困擾？」謝龍介直言，指揮官曖昧的一句話，才是影響蔡英文滿意度下跌最主要的關鍵。