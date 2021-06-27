新冠肺炎Delta變異株已經進到台灣，桃園市長鄭文燦受訪表示，入境採檢1次、居隔期滿1次應該是可以的。他也不認同入境快篩，因有偽陽、偽陰問題。應該進行PCR檢測，且隔離前後各採1次，認為並沒有困難。

鄭文燦表示，國境防疫是非常重要的關卡，他一開始就主張國境應該高強度檢疫、保護。桃園過去在居家隔離政策上也採取居隔前1採，期滿前還要2採。他也說，很多人主張入境快篩，但快篩有偽陽、偽陰問題，因此要採檢就應該採PCR方式，不管是1次還是2次，PCR才是準確的。尤其是國境管制，應該PCR優先，至於要採檢1次或者2次，他認為14天隔離期採檢2次並沒有困難「進來1次，出去1次，應該是可以的。」認為國境保護應該越嚴格越好。

鄭文燦也說，國境保護應該越嚴格越好，目前機場從業人員3萬5千人，疫苗施打率約1／3，還有很多人沒打到，他認為除機組員要百分百外，機場從業人員也一樣。

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