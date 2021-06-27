（截自監視畫面/民眾提供）

26日晚間8點多，一名外籍男子路倒台北市萬華區康定路、內江街口，搶救後宣告不治，且新冠篩檢結果陽性，死後確診。這名外籍男子倒地瞬間被路口監視器拍下，只見他從人行道準備穿越馬路，走到一半整個人突然歪斜，瞬間像洩氣皮球倒地，連腳上拖鞋都噴飛。

據了解，該名男子為年約58歲愛爾蘭籍男子，來台多年，並非最近入境。從監視畫面可發現，這名身材微胖、穿著黑色短袖上衣、短褲的外籍男，於26日晚8時許出現在康定路、內江街路口，不過他沒有走行人穿越道，而是從人行道直接穿越馬路。

不過外籍男走到一半，突然開始搖晃、腳步不穩，接著人往右側一倒，瞬間癱倒在馬路上動也不動，連腳上拖鞋也噴飛。

警消接獲民眾報案後，派出2輛救護車、4名救護人員穿戴防護裝備，進行心肺復甦術，由於旅遊史、接觸史（TOCC）不詳，警方通知衛生人員到場了解。

該男送台大醫院救治後宣告不治，死因仍有待後續調查，不過，經採檢發現死者PCR核酸檢測呈現陽性，立即通知警方，到場處理的員警回到派出所立即以酒精全身消毒，並進行篩檢；還好快篩結果全部為陰性，但警方仍不敢大意，針對派出所內公共環境進行大消毒，到場處理的員警也入住防疫旅館，其他26名上班員警則自主健康管理。

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