新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但民眾實在悶壞了，桃園市竹圍漁港27日下午湧現大批採買魚貨人潮，但是因為實施身分證人流管制，有外地遊客都已經到了現場，才發現根本進不去魚貨直銷中心採買，只見一群人待在市場門外、靠著窗邊與魚販對話挑選魚貨並付錢，也讓魚販大嘆好不容易生意回流，卻把顧客擋在門外實在不合理。

桃園區漁會總幹事陳義成指出，27日的人潮約是疫情尚未爆發前的一半，雖然不算是人潮爆滿，但的確比先前的假日採買人潮還要多，因應新冠肺炎本土疫情持續延燒，為了防堵疫情擴散，魚貨直銷中心採身分證字號尾數單雙號人潮分流，周二、四、六為雙號可以進入，周三、五、日則是單號，周一因為人潮較少，不分單、雙號都可以進入採買。

有不少外地人的遊客不知道有人潮分流機制，都是到現場後才知道根本進不去，有民眾說現在每天都是在家自煮，都已經花了這趟油錢，不想要空手而回就是要買到漁獲才要回家，無奈只能在門邊或靠著窗戶邊，甚至攤販讓鐵門偷偷開一個小縫才能拿到想買的東西，也讓人直呼要買個新鮮魚貨怎麼變得這麼難。