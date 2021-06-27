國內本土疫情嚴峻，疫苗卻仍短缺，導致特權疫苗爭議，國民黨台北市議員羅智強認為，民進黨政府的計畫是「二桃殺三士」，由於民進黨大內宣破功，無法掩飾疫苗不夠的窘境，便使出卸責招數，想讓殘劑之亂的怒火燒向地方政府。

羅智強27日在臉書貼文認為，民進黨政府的計畫是「二桃殺三士」，台灣的疫苗短缺，對外採購到貨龜速，即使美、日捐贈，疫苗仍嚴重不足，科技大廠規畫包機送員工到關島打疫苗，民眾只能羨慕，他更感嘆小老百姓猶如棄子，無所依怙只能爭相搶打疫苗殘劑，民進黨大內宣破功，無法掩飾疫苗就是不夠，再使出卸責招數，移禍給地方政府。中央所訂的疫苗施打順序定義不清，讓地方認定困難，導致特權疫苗爭議，挑起憤怒、仇視與對立，想要民眾忘記，根本的問題就是疫苗不足。

羅智強接著表示，若人人有疫苗可打，哪來特權爭議，更可惡的是，掌握名單的民進黨，頻頻放出藍營人士特權打疫苗的消息，綠營的人打疫苗，絕對被保密，藍營的人打疫苗，就被千刀萬剮。而指揮中心開放民眾打疫苗殘劑，但對如何預約候補接種，中央卻未訂出一體適用辦法，地方只能各行其是，民眾無所適從。

羅智強點出，韓國早推出「疫苗殘劑地圖」App，能即時通知預約民眾，何處有殘劑可打，美國也有疫苗配對平台。去年口罩之亂時，中央馬上推出「口罩地圖」App，為何如今卻不甩外界建議，建立公平分配機制，也推出「殘劑地圖」App，非要讓殘劑之亂的怒火，燒向地方政府。特權疫苗、殘劑之亂的根源，就是疫苗短缺，民進黨不思解決，卻反而藉機操弄，這就是現代版的「二桃殺三士」。

網友回應說，「政府應學學賈永婕的行動愛心，這就是所謂的效率，現在就不會沒有疫苗可以打了。」、「對這個政府很無言也很無奈，更有深沉的無力感，這是我的感覺。」、「保障人民身家性命的安全，本來就是政府的責任，從疫情蔓延到現在一年多了，預算也編了，結果疫苗咧，連企業界、宗教界等等慈善團體要捐購疫苗，竟然還要拜託政府感謝政府幫忙，這是什麼世界啊！」