台南市警一分局在東區查獲1家未設招牌的民俗療法業者仍持續營業。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

隨著指揮中心宣布全國第三級警戒延長至7月12日，多數業者與民眾都秉持同島一命，堅守保持社交距離、實聯制、特定行業暫停營業，但仍有部分業者與民眾違反約束，台南市警一分局在東區查獲1家未設招牌的民俗療法業者仍持續營業，當場查獲58歲梁姓按摩師傅替48歲的鄭姓男子進行筋絡按摩，已依法報請市府衛生局裁罰。

警一分局文化派出所員警日前於巡邏勤務途中，發現民宅門口有「各類酸痛筋絡調整」旗幟，且有人員進出，於是進入稽查，當場發現有鄭男正在按摩床上接受梁男按摩，2人當下也坦承1小時收費600元。警方除當場喝令停止，也依違反傳染病防治法轉報衛生局進行裁處。在警方追問下，鄭男坦承，希望透過按摩師傅的巧手，活絡筋骨、疏鬆肌理、緩解身體疲勞。

警方表示，自從三級警戒發布以來，每天都規畫勤務探查轄內特定處所，此次在崇德市場周邊查獲的民俗療法，不僅是市府規定的應配合關閉行業（按摩業），加上業者也沒有申請營業登記，形成防疫破口的可能性不容小覷。

警方還強調，防疫期間，全民應共同遵守政府規範，不容貪圖自利致危害公共安全。面對疫情嚴峻，警方也將持續強化稽查作為、堅守防線，不容心存僥倖的業者及顧客，因一己之私造成防疫破口。