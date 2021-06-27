廣東台山核電廠日前驚傳燃料棒破損導致放射性氣體外洩，原能會表示，近半個月持續加強台灣地區環境、空氣與飲用水輻射監測，國內輻射值一切正常；專家表示，本次事件是因為一號機爐心中燃料棒的護套破損，造成鈾燃料分裂產物進入一次側冷卻水迴路中，但循環封閉迴路的放射性物質並不會跑到外部環境，因此不會有核污染的情況。

原能會表示，自事件發生起，原能會立即對於台灣63站(台灣本島52站、離島11站)即時環境輻射監測站加強監測，並持續蒐集該廠周邊、澳門及香港地區的輻射監測數據，目前各監測站的輻射數值均在正常範圍內，國內環境輻射一切正常。

針對台灣地區的空氣及飲用水加強輻射監測部分，6月份加強空氣輻射監測15件次、落塵水7件次，均無輻射異常情形；另輻射偵測中心設有抽氣監測站，包含台灣本島16站及離島4站，各監測值均無異常情形；此外，5月份國內飲用水放射性檢測，包含台灣本島26件次、離島38件次均為正常，原能會核研所也以技術協助農委會完成4件海水樣本與49件魚體輻射檢測，檢測結果均未檢出人工放射性核種。

原能會指出，針對台山核電廠若發生大量放射性物質外洩情境已模擬評估對國內可能影響的範圍、路徑及時程，根據昨(26)日晚間氣象風場的預測評估，我國附近未來一周仍受西南季風影響，台山核電廠若有外釋放射性物質至大氣，將受偏南氣流影響往台山核電廠北方傳輸擴散，影響區域以大陸廣東及廣西省內陸為主。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸說明，台山核電廠事件為一號機的爐心中燃料棒護套破損，使得鈾燃料的分裂產物進入反應器的一次側冷卻水迴路中，不過冷卻水系統為循環封閉迴路，當中的放射性物質並不會跑到外部環境，廠區內與周遭也未出現核污染的情況，燃料棒護套破損在核能產業並非罕見事件，也非反核人士所稱的核子事故。