印度Delta變種病毒株近期確定入侵台灣，指揮中心今天表示，「秘魯返台祖孫」感染案相關確診的12人中，有8個確認是感染Delta病毒株。對此，精神科醫師蘇偉碩建議屏東縣長潘孟安，封住屏東7處北上關口道路。

蘇偉碩醫師。（圖/本報資料照）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，屏東縣政府已積極採檢這起事件相關的人，6月24日至26日三天，共採檢913人，其中912人是陰性、僅1人是陽性。目前這起事件的密切接觸者都進行居家隔離，有173人進行居家隔離。陳時中，秘魯祖孫6月6日回來，指揮中心會回追同機旅客，以瞭解狀況。此外，對於有人建議將屏東縣防疫提升到第四級警戒，陳時中表示，目前沒有考慮。

蘇偉碩27日在臉書呼籲潘孟安縣長，他建議在「連絡高屏的鐵公路口」，含台鐵屏東各車站、高屏大橋屏東端、88公路潮州端，萬大橋萬丹端、雙園大橋新園端，國三屏東交流道內埔運動公園端，這幾個高屏地區雙向交流頻繁的要道阨口，都設立篩檢站，鼓勵往來民眾免費篩檢，封住疫情北傳的關口。

有網友留言表示贊成，「支持屏東封城」、「第一時間屏東就要封城了，漏洞一堆」、「還不封，等擴散就來不及了」。但也有網友認為，「這樣不太好，只望民間疫苗早點到來勿卡關」、「不行，要同島一命」