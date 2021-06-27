台中市衛生局長曾梓展希望，未來中央能針對確診者病毒都給予基因定序。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市繼昨（26日）「＋0」，今（27）日除本土確診零、快篩站陽性個案也是零。市長盧秀燕表示，「嘉玲」帶著「玲玲」來到台中，她也希望市民不要因此鬆懈，讓「嘉玲」天天報到。另外，因應印度變種病毒Delta入侵台灣，她呼籲民眾少外出、落實家庭防疫新生活。

盧秀燕指稱，雖然27日台中本土確診零、快篩站陽性個案也是零，但是她注意到這個周末，北部景點人潮暴增、日月潭也出現塞車情況，希望民眾在施打疫苗前千萬不能鬆懈，並再次強調，「疫苗是疫情的唯一解藥，為了安穩的生活，還是請大家忍一忍」。

針對印度變種病毒Delta入侵台灣，民眾關心Delta病毒資訊與相關疫調。盧秀燕說，經市府查證，目前為止Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤。

盧秀燕指出，從這起屏東縣祕魯祖孫群聚案，可再次發現主要傳染途徑為家庭群聚，請民眾在家也要落實「家庭防疫新生活」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染，「保護好自己，就是保護好家人！」

另，衛生局長曾梓展也表示，由於Delta變異病毒株傳播力強，且症狀表現似重感冒，患者會出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽等情況，為避免染疫，呼籲民眾盡量少外出、佩戴口罩、勤消毒雙手，並落實家庭防疫新生活。。

衛生局未來除嚴格遵守中央規範的檢疫、疫調等規定，未來也希望中央可以針對確診者病毒都給予基因定序。