中央此波撥配莫德納疫苗，南投縣將獲配撥2萬3800劑。南投縣疫情指揮中心今天表示，將於7月3日至10日開放「74歲至85歲長者、原住民64歲至75歲者」接種，接種地點為8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站，場次、地點及時間將在29日公布。

南投縣疫情指揮中心指出，此次第四批疫苗配撥，將採兩次配送，7月1日配送分配量為1萬4000劑；7月8日配送9800劑。此次施打採造冊，由各鄉鎮市戶政事務所造冊列印接種通知單，各公所通知村里鄰長即時發放，符合接種民眾須攜帶健保卡、身分證及接種通知單，依通知時間到指定地點接種。

接種地點在8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站，至於接種場次、地點及時間，預計在6月29日公布。原86歲以上長者及原住民76歲以上者若前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記，將再列入下批次依序通知。

南投縣疫情指揮中心表示，南投縣疫苗累積獲配送疫苗為4萬600劑，接種人數3萬5795人，完成率88.2％，占全縣18歲以上人口比例8.5％。昨天第6類（75歲以上長者）接種38人，累計接種數1萬3766人；但並無孕期婦女接種，孕婦累計接種數41人。

因竹山鎮近期出現確診個案，南投縣衛生局於6月25日、26日續辦2場次「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」，快篩總計篩檢522人，快篩陽性1人，再經核酸(PCR)檢測後，結果陽性1人。