針網路新聞報導，新冠疫苗生產「封裝過程手工、家庭代工」等評論，高端（6547）27日發出澄清稿表示，該公司所有生產操作皆嚴格依循PIC/S GMP規範進行作業，已委請律師對不實報導發出存證信函，要求立刻更正並不再散播轉傳。

有關網路新聞6月25日擷取CNN報導畫面，並請防疫學會理事長王任賢評論：「CNN記者可以不用穿防護衣就進到生產線、檢驗人員也可以不用戴口罩、封裝的過程中他也不用自動化全部用手工，這根本像是家庭代工…」等。

高端公告澄清表示：該公司所有生產操作皆嚴格依循PIC/S GMP規範進行作業。CNN記者在竹北廠採訪時，是在一般行政作業區域之參觀走道取鏡，隔著雙層玻璃往作業區內拍攝，CNN記者並無進入GMP疫苗生產級區內，因此，不需要穿著無塵衣。

另外，由於工廠重要生產級區，未開放CNN攝影記者進入拍攝。關於檢驗人員未帶口罩之畫面，是CNN報導時剪輯公司簡介內兩年前舊影片的示意片段，並非目前生產新冠肺炎疫苗時，工廠檢驗人員於品檢實驗室之作業畫面。

高端指出，竹北廠的封裝作業（即「疫苗成品無菌充填作業」），係採用c-RABS系統與德國Bausch & Stroebel 充填機，為自動化、ready-to-use之預充填針劑充填設備，並配備有自動化100%光學異檢與HVLD針劑完整性高壓電測漏系統，以進行疫苗成品充填之關鍵作業。網路新聞之「封裝過程手工、家庭代工」等評論，絕非事實。

高端表示，媒體未依據事實報導，公司已委請律師發出存證信函，要求網路新聞立刻更正並下架該不實報導並對不實報導不再散播轉傳。且為維護公司及股東權益，將依法行使法律上之權利。