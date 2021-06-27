女星曾之喬（喬喬）近來積極經營YouTube頻道，系列單元《聊姐了解》最後一集邀來早年曾合作過的女星隋棠，曾之喬回想當時曾被對方暖心幫助的事蹟，一度哽咽落淚，坦言對自己的人生有很大的影響。

曾之喬和隋棠2006年曾合拍《愛情魔髮師》，當時隋棠的經紀公司總是把她打扮成冷豔火辣風格，讓那時未成年的喬喬一開始以為她是壞女人，兩人在劇組還沒見到面時，喬喬就聽到身邊人都大讚隋棠，隨後就看到她和工作人員打成一片，讓她十分佩服：「她是怎麼做到的？為什麼可以兼具性感、美貌、人緣好。」

隋棠的一個暖舉，讓喬喬想成為一個充滿愛的大人。（圖／翻攝自YouTube）

接著，曾之喬回憶起有次情人節收工後，大家各自有計畫，可當時的她沒地方去，又不想孤單地回家，便落寞地蹲在公司路邊，而隋棠見狀立刻就上前關心她，並邀請喬喬一起參加自己的姐妹聚會，讓無助的喬喬相當感動，雖然聽起來可能是很小的事，卻對喬喬的人生有很大的影響。

想起這段往事，喬喬也忍不住哽咽哭了，坦言：「那時的我其實很沒有安全感，看似演藝工作很順利，不過其實我總是莫名地害怕自己表現得不夠好，也對青春期感到很困惑，但又不知道怎麼表達。」並說雖然那時兩人不熟，但隋棠總會溫柔地幫助她，像是當年自己邊拍戲邊讀書幾乎沒睡時，對方曾默默地塞了雞精給她，或是遞關心的小紙條，都給了喬喬很大力量，讓她對於自己想要成為什麼樣的大人，有了清晰的願景，「我想當一個充滿愛的大人，主動去關心身邊的人。」