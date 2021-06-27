澳大利亞最近明確表示將建立能進行遠端打擊的武器系統，澳大利亞資深軍方人士對此建議，澳大利亞應考慮部署美國B-2隱形轟炸機，做為對美國核心盟友的支持的一部分，加強對中國威懾，並為控制事態升級作出貢獻。

美媒《突發防務》(Breaking Defence)指出，數月來澳大利亞與中國在經濟和政治關係上愈趨緊張，其軍事打擊力量也對澳大利亞構成威脅。澳大利亞政府明確表示將建立具有遠程打擊能力的威懾力量。在最近7集團做出對中國的聲明後，拜登政府應該在威懾中國方面有更多具體作為，例如考慮在澳大利亞北京部署2架B-2轟炸機，做為增強核心盟國威懾力量的一部份，以及控制事態升級的手段。

報導說，澳大利亞現在面臨的問題在於它應該購入哪些遠程打擊武，以及如何形成威懾力量。曾參與F-111隱形轟炸機部署的現任威廉斯基金會主席、前澳大利亞空軍上將傑夫．布朗(Jeff Brown)表示，遠程打擊是未來澳洲空軍應對危機的重要元素，它能在危機當口穩住形情勢，做為有效的威懾力量，它必須能快速反應。合於這些要求的武力當中，最靈活的選項就是轟炸機。

他表示，如果最終還是會陷入一場熱戰，所有武器都有用，不論是巡航導彈或是陸基導彈。但從純粹的威懾角度來看，轟炸機有明顯的優勢。冷戰結束後危機管理能力逐漸萎縮，因為西方國家所向無強，沒有人能構成威脅，但現在這個情況已經改變了。愈靠近戰場，軍事資產風險就愈大。

報導說，轟炸機與潛射和陸基遠端打擊武器的關鍵區別在於，它可以向對手發出強有力的威懾信號。危機爆發時，人們都希望在局勢惡化到核子大戰前就能化解，此時就需要一種強大的常規武力，這種力量在解決危機局勢中具有戰略意義。布朗認為，轟炸機的優點之一就是在危機時期向對手發出威懾信號的強度要比潛艇或陸基導彈要大得多。

布朗指出，提出美國向澳大利亞北部輪流派遣B-2轟炸機的建議，是非常有意義的，也是完全可行的。實際上，在澳大利亞北方進行的許多基礎設施改進都將支持B-2的部署。

報導說，美國軍方正在辯論：應該將作戰力量部署於中國打擊力量可及之處，或是控制藍水區域後，再以遠程武力進入交戰區與中國對抗。布朗提醒道，參加辯論的必須留意，這是對一個核子大國進行威懾，而且美國及其盟國在太平洋地區面臨3個擁核國家（中國、北韓與俄羅斯），要部署強大的威懾力量確保能夠發出信號而不會引發大戰，這是非常有意義的。