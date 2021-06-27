新北市王姓女子、陳姓男子懷疑19歲女性友人偷竊200萬元，2019年11月設局將她綑綁後拿酒瓶砸頭、圖釘釘頭、鋸齒鐵夾插下體凌虐，逼她簽下2張500萬元本票。一審依加重強制性交等罪判王女4年4月、陳男4年徒刑。案經上訴，高院認為2人涉嫌重大，有逃亡之虞，裁定境管8月。

檢方指控，年僅20多歲的王女、陳男，因懷疑19歲的被害女子偷走200萬元，王女2019年11月14日傳訊息給被害人，謊稱陳母找不到陳男，想找她幫忙，騙她到KTV包廂內見面。

被害人一進包廂，即遭陳踹倒壓制，王、陳以麥克風電源線及膠帶綑綁她四肢並封住嘴巴，王抓她頭猛撞地板、持酒瓶砸後腦、以圖釘釘頭。2人將被害人衣褲脫光，王以手機拍下6張裸照，持西瓜刀喝令被害人打開雙腿，拿鋸齒狀鐵夾插入下體，恫嚇「不寫就把妳手砍斷！」逼被害人簽下2張500萬元本票，最後將被害人押上車，要她籌出50萬元才放人。

由於被害人籌不到錢，王、陳又將被害人押返KTV，凌虐到隔天清晨，再押被害人返回王女住處，逼她籌錢。被害人趁王、陳睡著後，傳訊息向朋友求救，警方獲報逮捕2人到案，2人一度遭羈押，檢方去年1月起訴2人，新北地院判處2人徒刑4年4月、4年。

案經上訴，高院依證據資料及一審判決刑度，認為2人犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，為確保後續審理或執行進行，有境管必要，裁定2人限制出境、出海8月。

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