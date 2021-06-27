大陸女星斕曦以宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的「沈眉莊」一角爆紅，她演活端莊嫻雅、溫婉可人、敢愛敢恨的沈眉莊，也讓斕曦超氣質、知書達禮的形象深植人心，不過37歲的斕曦打扮起來其實絕美，斕曦日前就以一襲透視禮服氣質亮相，胸前深V設計也讓她大方解放東西半球。

斕曦日前絕美現身海南國際時裝周，她身穿鵝黃色透視禮服氣質現身，斕曦胸前薄紗豪開深V，加上禮服的亮片設計，更加凸顯她的渾圓美胸，斕曦東西半球呼之欲出，畫面超養眼，而禮服的收腰、公主袖以及大露背的設計，也讓斕曦自信展現蠻腰和纖細手臂，好身材吸睛。

斕曦以一襲透視禮服氣質亮相，胸前深V設計也讓她大方解放東西半球。（圖／取材自斕曦微博）

保養有術的斕曦，不論是顏值和身材，都不像是37歲、育有4歲兒子的媽咪，俏麗模樣吸引網狂讚：「姐姐太美了」、「漂亮」、「好有氣質」、「很有古典美」。斕曦在2011年以《後宮甄嬛傳》打開知名度後，她也以此爆紅，戲約和通告如雪花般飛，不過斕曦卻在當紅之際選擇步入家庭，在2016年挺著6月孕肚與大陸音樂才子程祥結婚，並在同年生下兒子「盼盼」，斕曦的演藝事業因此按下暫停鍵。

斕曦不論是顏值和身材，都不像是37歲、育有4歲兒子的媽咪。（圖／取材自斕曦微博）

斕曦近年積極回歸螢光幕，儘管她日前登上陸綜淚崩哭訴產後復出不順「現實會狠狠地打我的臉」，言語間透露被演藝圈淡忘的無奈，不過斕曦仍積極重新出發，在《錦心似玉》、《希望的大地》等戲劇演出，客串角色也可以看到斕曦的身影，也讓外界見識到，斕曦對演戲的熱愛。