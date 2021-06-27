屏東枋山發生Delta變種病毒群聚感染，連帶影響當地芒果遭退訂。農委會今天表示，目前全球並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，將媒合企業團體訂購，盼全民一同消費挺農民。

屏東縣枋山鄉發生最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，縣府正進行大量篩檢及疫苗接種，有農民反映枋山芒果連帶被污名化，被退訂及拒買。縣府呼籲民眾要理性，也會協助農民銷售。

行政院農業委員會發布新聞稿表示，全台芒果已進入盛產期，但因疫情3級警戒，消費型態改變且力道受影響，尤以近日屏東縣因疫情發生，波及不相干的芒果，部分人士產生疑慮，導致購買意願降低。

農委會強調，國內專家表示全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要國人注意食用前的清洗，國產芒果既美味又營養。

農委會指出，為協助枋山地區農民芒果行銷，已請枋山地區農會協助收購農民生產優質芒果，農委會將媒合企業團體訂購，消費者可透過農會網站訂購，籲請全台消費者一起以實際行動挺農民。

農委會說，屏東枋山地區位近屏東南部恆春半島北方，為一狹長丘陵地形的芒果產區，背山面海明顯的亞熱帶環境氣候，具有生產優質芒果的地理條件，加上長年來農民積極研習提高芒果品質的栽培技術，使得枋山地區芒果優質名聲響徹國內外。

農委會提到，今年年初枋山地區因乾旱使得芒果開花結果減少，加上年初低溫的淬鍊，讓芒果品質較往年為優，不但外觀火紅鮮豔，且甜度高、風味佳。