中央流行疫情指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾可施打新冠疫苗殘劑，引發各縣市出現「殘劑之亂」。台北市議員王世堅透露，自己每天也會接到不少民眾打電話詢問，他認為不能讓民眾漫無目的的預約疫苗殘劑，應該趕快製作殘劑疫苗地圖方便民眾預約，並指指揮中心這次決定太慢，他更痛批利用職權讓自己排到第2類名單打疫苗的政治人物「鮮不知恥」。

王世堅26日在政論節目《國民大會》中表示，現在施打疫苗，還有紓困，是兩個民眾最急切需要解答的問題，身為民意代表責無旁貸，「像我的服務處，或者議會辦公室，平均每天都會10幾通電話，關於這方面問題，尤其是紓困」。

王世堅指出，疫苗殘劑其實非常少，正常的施打單位，一個施打點，頂多就1針、2針，衛生所會有4瓶，可能是有4針同時在打，他認為指揮中心這次決定太晚了一點，且既然晚了，就要有妥善的規劃，不能漫無目的開放所有民眾預約，因為現在沒打疫苗的民眾比有打的多太多，所以讓還沒施打的民眾都可以來預約，一定會引起混亂。

王世堅認為，殘劑疫苗施打應該要有限制，但不要以工作或貧賤富貴為限制，一律大家平等，就是用年齡，讓高風險、高危險的族群先打，至少可以先化解紛爭，且還是要有殘劑疫苗地圖，方便民眾預約，他還透露這幾天不只民意代表，連沒在打疫苗的診所，也被電話問到莫名其妙。

王世堅呼籲大家鎮靜下來解決問題，並指所有政治人物應該退到最後，最後一個施打，人民有難的時候，就是政治人物服務人民最好的機會，應該讓人民最優先所以不要再有職業上的排序，「還有政治人物把自己排到第2類、第1類，我覺得那個是鮮不知恥」。