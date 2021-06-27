對於新北市長侯友宜呼籲入境者一律入住檢疫所14天，前後分別做兩次PCR檢測，行政院長蘇貞昌回應，從經驗中看到有許多的「偽陽性、偽陰性」。網友對於蘇貞昌的說法不滿表示，到現在還在「偽陽性、偽陰性」，邊境不管好，然後怪地方？

衛福部長陳時中25日宣布，自27日零時起，印度、英國等7國列入「重點高風險國家」，從這7國入境者，一律入住集中檢疫所14天，，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測。無上述7國旅遊史的所有旅客，入境後須入住防疫旅館或集中檢疫所，不能居家檢疫，期滿需做PCR檢測。國籍航空機組員，也一律入住防疫旅館或公司宿舍檢疫14天，期滿做PCR檢測。

新北市長侯友宜對此批評是「做半套」，應該不限於7國，每個入境者都必須入住集中檢疫所或防疫旅館，並且入境時做一次PCR檢測，檢疫14天期滿再做一次PCR檢測。侯友宜並且強調，台灣禁不起再次蹂躪，希望中央不要一錯再錯。

蘇貞昌今（27）日對於侯友宜的說法回應指出，陳時中指揮官宣布因應新的變種病毒有新的作法，包括要解除隔離時都還需要PCR相關工作，但也從各國經驗跟我們自己累積的經驗中看到有許多的偽陽性、偽陰性，一點都不能掉以輕心，最重要的工作還是中央、地方合作，這樣才能把防疫工作做到最好。

PTT網友對此不滿表示，在說啥真看不懂，還在偽陰性偽陽性，PCR檢測還會有偽陰性偽陽性？還在找藉口，邊境不管好，然後怪地方？這院長可以換人了！

也有網友翻出蘇貞昌在2月間宴請民進黨立委時，還認為台灣目前並無施打疫苗的迫切性。另有網友諷刺，蘇貞昌已經接種疫苗了，所以不怕！