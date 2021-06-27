完整接種新冠疫苗仍會出現「突破性感染」的狀況。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）25日公布的報告顯示，境內至今通報4115例完整接種疫苗卻仍染新冠住院、甚至死亡的案例。

綜合美媒CNBC、富比世（Forbes）新聞網站報導，美國CDC 25日公布突破疫苗新冠感染報告，指出截至21日，全美共有47州通報4115例新冠疫苗突破性感染而住院、甚至死亡的案例。

「突破性感染」（breakthrough infection）指的是已經完整接種疫苗、卻仍確診新冠肺炎的情形。

報告指出，通報案例中，65歲以上長者達3124例，佔比達76%；3907人需要住院治療，佔比為95%；750人死亡，佔比為18%。

值得注意的是，報告提到的4115例指的是各州通報的案例，CDCD指出，住院案例中，1004例為無症狀或是和新冠肺炎無關，死亡案例中則有142例為無症狀或是和新冠無關。

此外，報告中統計的案例只是美國「突破性感染」的冰山一角，因為CDC自5月1日起就不再統計所有突破性案例，只計入有住院或是死亡的案例。

美國食品藥物管理局（FDA）的兒童疫苗首席顧問奧菲特醫師（Paul Offit）表示結果在預期之中，他說疫苗並不是100%有效，不過完整接種疫苗後仍染疫死亡的案例僅佔全美60萬新冠死亡案例中的非常小部份。

截至21日，全美已經有超過1.5億人完整接種疫苗，富比世指出，這4115人只佔當中的0.003%，目前在美國廣泛接種的輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗保護效力約為70%至95%，代表接種疫苗後，仍有5%的機率會受到病毒感染。

加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）分析，「你被隕石殺死的機率，和接種疫苗後死於新冠的機率一樣」，「因此從大框架來看，疫苗還是非常強大的。」

施打2劑BNT疫苗後，對抗Alpha或Delta變種病毒的保護效力略降至88%，CDC並未說明公布的案例中是否包含由變種病毒引起的病例。

陳子平指出，確定這些「突破性感染」案例中是否有更多免疫功能低下的患者，以及是接種哪類型的疫苗，將對未來的指導方針相當重要。