聯亞新冠疫苗二期解盲？ 重訊記者會最新說明

聯亞藥今（27）日下午6時代母公司聯亞生技召開重大訊息記者會，公布新冠疫苗二期臨床試驗的期中報告與相關數據。

聯亞藥指出，今天重大訊息，是期中分析報告，不是解盲，真正解盲是11月中下旬。根據數據顯示，受試者3850位，疫苗組與對照組為6比1，第二期已於6月10日達到3000位階重達1個月，並委託第三方彙整分析。聯亞宣稱其疫苗綜合抗體增加40倍以上，可對抗Delta變異株，良好安全性，優異免疫反應，將在6月底交期中分析報告，申請緊急使用授權審查，在印度進行第三期試驗，預計收1萬1千多人，已跟印度官方申請，並在WHO登錄，在三期結束之後可被國際承認。

聯亞藥強調其疫苗特色為非常安全，具有全面性保護作用，免疫持續性非常高，對變異株有效，易於量產，在2到8度C可運送。

據了解，聯亞生技集團開發的新冠疫苗UB-612，二期臨床總收案人數3850人。就先前規劃，該疫苗預計6月底解盲，7月申請EUA上市。未來疫苗的生產將由集團旗下子公司「聯生藥」與「聯亞藥」合作。其中，「聯生藥」將負責生產新冠疫苗蛋白質原料藥；「聯亞藥」將負責疫苗成品的調製、無菌充填及包裝。

聯亞生技今日的記者會除公布二期的期中報告數據外，何時申請緊急使用授權（EUA）、產能概況、三期試驗規劃、同屬UBI集團之美國Vaxxinity公司獲巴拉圭100萬劑新冠疫苗採購合約，都是市場關心的話題。