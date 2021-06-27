彰化縣確診累計8人死亡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣27日嘉玲，確診新添1例50歲女性死亡，為醫院群聚感染鏈的洗腎病患，為彰化縣內首度出現70歲以下死亡個案。也是彰化縣首次出現1家3口染疫，母女相繼死亡的案例，70多歲的媽媽已在6月11日死亡，26日女兒也不敵病毒往生。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣27日零確診，累計258例，增添1例死亡，累計死亡個案8例。是縣內首例70歲以下死亡，不到50歲，也是1家3口染疫，母女先後死亡，都罹患糖尿病史，同是洗腎患者。

這起新增死亡是6月5日確診，Ct值13，26日死亡，發病到死亡天數21天。已經死亡的媽媽除了糖尿病，還有高血壓，洗腎15年，6月3日發病、6月6日採檢確診，CT值12，6月11日死亡。目前個案的爸爸已經趨於穩定，還在醫院治療。

葉彥伯表示，洗腎患者是染疫重症的高風險族群，全縣已讓洗腎患者全面施打疫苗，個案和媽媽染疫時，縣內還沒有疫苗，未被列入施打對象，提醒年輕有慢性病仍要注意風險。

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