黃炳松（左）與女婿埔里鎮長廖志城出席畫展。（廖志晃攝）

黃炳松（左二）80歲開始繪畫創作，在南投縣文化局開畫展。（廖志晃攝）

黃炳松（右）與蔡英文總統，開心說悄悄話。（廖志晃攝）

黃炳松首創，將美人樹種成活體十字架。（廖志晃攝）

牛耳藝術度假村創辦人黃炳松，曾經擔任南投縣議員，創辦《水沙連》雜誌，開全國風氣之先首創桐花祭，80歲開始學作畫還開畫展，86歲重返校園攻讀東海大學餐飲管理碩士，活出精采無比的人生，米壽嵩齡蒙主寵召，27日舉行家庭追思禮拜。

黃炳松擘建牛耳石雕公園，大量蒐羅並展示素人藝術家林淵的作品，藝壇傳為佳話；因為曾經嚮往成為詩人、記者，他創辦《水沙連》雜誌（前身為《埔里鄉情》），連續發行30年，也是台灣第1本由私人出版的地方性刊物。

因為熱好藝術，他曾走訪世界各地美術館、博物館，年過80開始繪畫創作，並以Alita（阿里達）自稱，創作風格大膽，毫無拘束，就像他的人生觀，隨性隨意，自由自在，還曾在南投縣文化局舉辦畫展。

黃炳松關懷生態，到處種樹造福田，如今，暨南大學、埔里南洪溪旁，都已綠蔭成林；牛耳藝術度假村內遍植桐花，在桐花樹下舉辦詩歌藝文展演，是他的創意和雅興，也成為全國桐花季的濫觴。

繪畫之餘，黃炳松也作歌詞，包括《老歲仔》、《雞婆》等數十首，簡淺易懂的歌詞，不僅老嫗能解，小朋友也能琅琅上口；他還自創金字塔體書法，內容信手拈來，「總統魚原來曲腰，吻仔魚無法變大」，讓人會心一笑。

黃炳松從開雜貨店起家，在艱難中創業，事業有成熱心公益，舉辦烤大豬、火雞刈包宴，都是千人以上的規模，讓埔里鎮的弱勢族群免費分享；黃炳松還是創意美食家，利用在地食材研發剌蔥餅、紹興蛋糕還取得註冊。

黃炳松的女婿、埔里鎮長廖志城說，阿里達的腦中，有永不止息的想像力和創意，並且化為實際行動，年輕人未必能跟得上他的節奏，也是後輩學習的典範；如今，美好的仗已經打過，希望阿里達在主懷安息。