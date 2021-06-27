網紅青青日前飛往美國洛杉磯（L.A.）施打疫苗，青青昨（26日）在社群上上傳分享自拍短片，正在美國的青青打扮地相當休閒，擁有F級胸圍的她，穿著一件低胸上衣，大方展露身材，讓許多網友直呼：「實在太晃了！」

青青昨（26日）上傳8秒短段，影片裡青青在美國拉斯維加斯（City of Las Vegas）街頭散步，她表示：「走在45度的拉斯維加斯，真的超熱！」並穿著一件咖啡色的運動背心，不料正在行走的時候，渾圓雙峰自然地晃動，對著手機鏡頭比著V字的手勢，令人喜愛她粉絲們表示：「實在太晃了！漂亮成這樣合理嗎？」

日前青青日前在Instagram表示：「台灣疫情蔓延確診不斷，在三級警戒不斷延長之際，除了飛到美國打疫苗之外，青青也想為粉絲朋友們盡一分力，所以舉辦一個抽獎活動，想招待一位粉絲到國外打疫苗，疫苗之旅為5天4夜。」讓許多網友表示：「我也好想去美國！」

網紅青青並在社群和粉絲們分享，接種美國疫苗的心路歷程：「 我跟長輩及朋友在施打完疫苗過後，都只有出現手臂痠痠的現象，過了六小時會很想睡覺，身體沒有出現發燒、嘔心等等其他的症狀，這次青青施打的為輝瑞疫苗。」

青青日前感謝粉絲、朋友們的支持：「回頭看，社群經營有兩年的時間，依舊覺得我是個幸運的女孩，短短兩年就可以有這樣的成績，再扣掉捲入假風波停滯的那半年，這一年半來我從一個素人拍抖音做起。」目前Instagram有61萬粉絲追蹤，抖音擁有170多萬粉絲，感謝大家的支持，才能讓青青變得更好！

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922