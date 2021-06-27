新北警局開辦線上申請臨時使用道路業務，減少民眾洽公染疫風險。（新北市交通警察大隊提供）

三級警戒期間，新北市警局為便民自6月4日起開辦線上申請臨時使用道路業務，讓民眾居家即可逕上新北市政府網站進行線上申辦。目前開放申請項目為「吊裝貨物（一般物品，不含吊裝搭設鷹架）」、「拍攝影片」、「演戲」、「殯葬搭棚」、「擺設宴席」等臨時使用道路案件。

申請人可先下載臨時使用道路申請書、使用道路範圍平面圖、申請臨時使用道路里長住戶知會書等文件，並將填妥相關文件掃描檔案，於臨時使用道路日前7日至30日上網申請時一併上傳，經確認後即完成申請。

另以往申請臨時使用道路需里長及住戶簽名同意疑義，係為避免各里公共設施受損及住戶出入動線受阻，本次為保障里長及住戶權益，爰改採知會方式辦理（當面、電話通知均可），於里長及住戶知會書註明知會日期、時間即可，無須簽名。

新北交通警察大隊提醒，欲申請民眾請於申請前先確認轄區分局，以利後續派案受理，如有文件缺漏情形，請主動與轄區分局聯繫或靜候通知補正，切勿重複申請造成承辦人員混淆致退件。