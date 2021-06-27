誰說戀愛中的女人最容易被甜言蜜語所迷惑，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男吃軟不吃硬，除了喜歡被人捧得高高在上，更希望戀人時時哄著他，尤其對甜言蜜語完全沒有抵抗力。

處女座：

處女座做事一絲不苟，有旺盛的批判精神，是個極度的完美主義者，如果有人給予他高度的評價，會讓他身心靈感到滿足。因此，想要讓處女男幫你做些什麼，不妨利用甜言蜜語去打動他，處女男很吃這一套。

摩羯座：

摩羯座是天生的工作狂，外表看似不苟言笑、寡言木訥，但其實他們比女生還喜歡聽甜言蜜語，甚至容易被甜言蜜語所迷惑，雖然他們不主動提及，但如果戀愛的時候，戀人太過矜持冷漠，摩羯男一定會受不了。

獅子座：

獅子座的大男人主義相當濃厚，很少聽從別人的建議，即便戀愛時也一副高高在上的樣子，但其實他們很喜歡人捧，同樣一件事情，如果你是以命令的口吻去陳述，他們絕對不可能買帳，唯獨對甜言蜜語最沒有抵抗力。